Правда о детях Донбасса должна быть рассказана широкой аудитории не только из России, но и из стран Запада, отметил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер станет автором сценария к художественному фильму про спасение детей Донбасса, основанному на биографии политика и правозащитницы Яны Лантратовой. Об этом Риттер рассказал в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Съемки фильма будут проходить при поддержке международного "Клуба народного единства".

"История Яны - это правда. Это правда о детях, брошенных украинским правительством. Об убитых детях, родителях и об их разрушенных домах. И только благодаря мужеству таких людей, как Яна, которые рисковали жизнями, спасая этих детей, доставляя их в безопасное место. Где они могли бы спокойно расти и развиваться, вдали от смерти", - сказал Риттер.

Он отметил, что правда о детях Донбасса должна быть рассказана широкой аудитории не только из России, но и из стран Запада. "Потому что с русофобией, ложью и искажением истины нужно бороться. И я думаю, что фильм, в котором будет отражена история Яны, как раз поможет в этом", - добавил Риттер.

20 августа международный "Клуб народного единства" на площадке ТАСС впервые обнародовал список из 368 человек, которые задержаны или осуждены на Украине по политическим или религиозным мотивам. Список составлен на основе данных украинского журналиста Дианы Панченко и ее команды.

В список вошли 274 общественных деятеля, 47 политзаключенных, 32 представителя духовенства, 15 журналистов. Документ отправят президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Согласно тексту декларации, которая также имеется в распоряжении ТАСС, документ также направлен Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Папе Римскому Льву XIV, генсекам ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Феридуну Синирлиоглу.