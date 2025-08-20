Выплаты за поврежденное имущество после ЧП под Рязанью получены по 30 заявлениям

Также в дополнение к обязательным выплатам пострадавшим организовали сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Власти Рязанской области произвели 30 выплат гражданам, чье имущество повреждено в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"По данным оперштаба, в настоящее время граждане подали 45 заявлений по выплатам на первоочередные нужды, 30 выплат произведено", - сказано в сообщении.

Отмечено, что в дополнение к обязательным выплатам пострадавшим организован сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Все собранные средства будут направлены на помощь семьям погибших и получившим серьезные травмы. Как сообщалось ранее, по решению губернатора региона Павла Малкова семьи погибших получат 1 млн 567,5 тыс. рублей, пострадавшие - от 313,5 тыс. до 627 тыс. рублей.