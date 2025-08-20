Появление пауков в новых регионах связано с локальными временными потеплениями

ТВЕРЬ, 20 августа. /ТАСС/. Пауки-осы, появившиеся в регионах центральной части России, в том числе в Тверской области, могут не прижиться в чужом климате. Этих членистоногих принесло сюда ветром, сообщил ТАСС заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского государственного университета Андрей Зиновьев.

"Это довольно необычное явление, потому что все-таки это южный паук. Он в основном характерен для таких регионов, как Кавказ или Крым. Но эти пауки могут не прижиться у нас", - считает эксперт.

По его словам, пауки-осы способны летать на очень большие расстояния, используя свою паутину как парус. "Их может заносить куда угодно. Но поскольку многие из них приспособлены к определенной температурной среде, то такие пауки обычно гибнут в северных регионах. Если же какие-то территории оказываются подходящими по климату, то они там зацепляются и доживают до взрослого состояния", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщил эксперт, если не произойдет генетических мутаций, то популяция пауков-ос вымрет на территории Тверской области из-за холода. "Появление этих пауков в новых регионах связано с локальными временными потеплениями. У нас и ранее были теплые года. Например, подобные сдвиги (ареала обитания птиц и насекомых - прим. ТАСС) на север происходили в 50-х годах прошлого века и в 70-е годы", - пояснил эксперт.

Как рассказал ученый, укус паука-осы болезненный, но для человека не представляет смертельной опасности. Однако в редких случаях он может вызвать аллергическую реакцию вплоть до отека легких. "Место укуса можно помазать какой-либо охлаждающей мазью. Если наблюдается зуд, серьезное жжение, как при любой аллергии, то можно принять антигистаминный препарат, который снимает опухоль. При сильных реакциях, конечно, надо обратиться к врачу", - добавил ученый.