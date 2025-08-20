Глава Роспотребнадзора рассказала о возможных рисках заражения холерой

Заразиться можно не только через воду и лед, но и через фрукты, отметила Анна Попова

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Многие страны Азии и Африки фиксируют напряженную ситуацию по случаям холеры, заразиться которой можно не только через воду, но и лед, а также фрукты. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В целом ряде стран Азии и Африки ситуация крайне напряженная, об этом нужно помнить. Надо понимать, что холера - кишечная инфекция. Овощи и фрукты на вашем столе, вода, которая неизвестно откуда взялась, или какой-то напиток, который вам предлагают из кувшина, - это все риск. Вода должна быть только в закрытой бутылке, лучше, чтобы при вас или вы сами ее открыли. Все фруктовые салаты и нарезки - это всегда зона высокого риска, потому что холерный вибрион прекрасно там живет, и таким образом можно заразиться", - сказала она.

Попова уточнила, что вся еда должна быть термически обработана, а сырая - недопустима. Еще одним фактором передачи является лед, потому что нельзя быть уверенным, что вода, из которой он приготовлен, полностью безопасна. По возможности стоит обойтись безо льда в таких местах, где есть риски заражения холерой. "Если вы собираетесь в любую из стран, в которых есть сегодня случаи холеры, а эту информацию можно увидеть на нашем сайте, изучите меры профилактики и будьте осторожны", - заключила она.

Ранее неправительственная организация "Врачи без границ" сообщила, что жители Судана переживают самую сильную вспышку холеры за последние годы. С августа 2024 года в стране было зарегистрировано почти 100 тыс. предполагаемых случаев заболевания и около 2,5 тыс. смертей.

В конце июля Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) также высказывался о том, что около 80 тыс. детей находятся в зоне высокого риска заражения холерой в Западной и Центральной Африке, где начался сезон дождей.

Полная версия интервью будет опубликована 24 августа в 11:00 мск.