ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 августа. /ТАСС/. Визуальный осмотр домов после землетрясения 30 июля завершен в Петропавловске-Камчатском, власти муниципалитета составили перечень домов, требующих более углубленного обследования силами специалистов из Минстроя РФ, сообщили ТАСС в мэриии столицы Камчатки.

"Визуальный осмотр всех домов завершен. Составлен перечень домов, требующих более углубленного визуального обследования силами квалифицированных специалистов, которые должны приехать на Камчатку", - рассказали представители городских властей.

Также продолжается обследование объектов социальной сферы. Планируется, что оно будет завершено к новому учебному году.