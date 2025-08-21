Предприниматели понимают, что лучше поступать честно, отметила глава Роспотребнадзора

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Следующий шаг по недопущению некачественных биологически активных добавок (БАДов) на рынок РФ - работа с маркетплейсами. Такая мера поможет исключить возможность приобретения опасной продукции, сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Одна из задач Роспотребнадзора состоит в том, чтобы на полках РФ были только качественные и эффективные биологически активные добавки. Наши следующие шаги - это маркетплейсы. Это очень важно. Вступает в силу закон о досудебной блокировке: если маркетплейсы или электронные площадки в интернете будут продавать неразрешенные, немаркированные БАДы в Российской Федерации, то они по решению Роспотребнадзора и силами Роскомнадзора будут блокироваться без решения суда мгновенно", - сказала она.

Попова подчеркнула, что количество снимаемой с продажи продукции снижается за счет того, что очищается рынок. По ее словам, предприниматели понимают, что лучше поступать честно, потому что наказание является серьезным.

С 1 сентября текущего года вступает в силу закон, регулирующий особенности использования биологически активных добавок. Он запрещает распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже БАДов, включая дистанционные способы, если такая торговля запрещена. Также закон предусматривает механизм предварительной блокировки сайтов, распространяющих информацию о БАДах, продажа которых запрещена.

Полная версия интервью будет опубликована 24 августа в 11:00 мск.