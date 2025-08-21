Единовременные выплаты предназначены для тех, кто полностью утратил свое имущество из-за атак ВСУ

БЕЛГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Около 60 млн рублей направят на выплату компенсаций жителям Краснояружского района Белгородской области, имущество которых было утрачено в результате атак ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Правительство Российской Федерации выделило нам 60 млн рублей, которые мы выплатим жителям Краснояружского района. Это те единовременные выплаты, которые положены за полностью утраченное имущество", - сказал он.

По словам губернатора, в течение десяти дней средства поступят в Белгородскую область, а уже затем Министерство социальной защиты населения и труда региона должно максимально быстро выплатить их пострадавшим жителям. "Понимаем, что эти деньги они очень ждут", - добавил Гладков.