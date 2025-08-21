21 августа, 07:53

В России с 1 сентября запретят водить авто при дальтонизме и аутизме

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Также к противопоказаниям для водителей добавили синдромы Аспергера и Ретта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Обновленный перечень противопоказаний, с которыми нельзя садиться за руль, вступит в силу с 1 сентября. Он был закреплен постановлением правительства РФ в апреле.

Читайте также
С сентября водителей начнут выборочно проверять на знание ПДД. Так ли это?В России с 1 сентября вдвое увеличится госпошлина за получение водительских правВ России с 1 сентября изменится список противопоказаний для водителей

Уточнен список психических расстройств: в него добавлены "Общие расстройства психологического развития", к которым относятся, в частности, аутизм, синдромы Аспергера и Ретта.

В списке болезней глаза теперь вместо ахроматопсии значатся "аномалии цветового зрения", под которыми понимается дальтонизм.

Другие протипоказания остаются без изменений. Среди них - эпилепсия, шизофрения и иные серьезные заболевания. В некоторых пунктах уточнено, какие именно коды международной классификации болезней имеются в виду.  

Теги:
Россия