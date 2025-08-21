Пока эта опция доступна в тестовом режиме

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Одноразовый код для входа на портал "Госуслуги" будет действовать только внутри страны, в отличие от иностранных сервисов. Об этом ТАСС сообщила куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Храпунова.

Ранее в Минцифры России сообщили, что теперь в мессенджере Max можно получать одноразовый код для входа на портал "Госуслуги", пока это доступно в тестовом режиме.

"Развитие функционала мессенджера Max получением кода от "Госуслуг" показывает высокий уровень доверия государства к периметру защиты мессенджера. Важно понимать, что при получении кода в Max он останется внутри нашей страны, чего не скажешь про иностранные сервисы", - сказала Храпунова.

По ее словам, в мессенджере более ясно обозначены те, кто отвечает за поддержку пользователей и защиту. "Давно идут дискуссии по поводу одноразового кода для входа в сервис "Госуслуги". Это однозначно удобно и отмена такого способа очень усложнит жизнь многих. Вместо отмены лучше каждому выработать стабильную привычку никогда никому не сообщать код, откуда бы он ни пришел: СМС, сообщение или пуш-уведомление. Такой навык будет гораздо эффективнее всех уровней защиты, которые кропотливо выстраивает наше государство, заботясь о нас с вами", - считает собеседница агентства.

"Будем ждать дальнейшего развития и всех возможностей национального мессенджера", - заключила Храпунова.