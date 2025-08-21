Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее предложил внести в школьную программу изучение песни "Конь" группы "Любэ", солистом которой является артист

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мнение школьников должно учитываться при формировании списка современных патриотических песен для программы школьных уроков музыки. Таким мнением с ТАСС поделился народный артист России, солист музыкальной группы "Любэ" Николай Расторгуев.

"Мы не можем никому советовать, какие песни должны звучать на уроках музыки. Наверное, надо у детей спросить, что они хотят учить, что им больше нравится", - сказал он.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев предложил внести в школьную программу изучение песни "Конь" группы "Любэ". Расторгуев, отвечая на вопрос ТАСС, отметил, что не считает, что эту песню нужно включать, однако он осознает, почему именно ее предложили включить в уроки музыки.

"Я понимаю, почему возникла идея с "Конем" - это очень известная песня", - обратил внимание артист.

До этого Минпросвещения поддержало инициативу депутата Госдумы Сергея Колунова об изучении патриотических песен современных авторов на уроках музыки. После российская певица, заслуженная артистка России Юта предложила ввести в школьную программу песню "Офицеры" народного артиста РФ Олега Газманова, а депутат Госдумы Михаил Романов выдвинул предложение о внедрении в рамках изучения музыки песни "Веночек" народной артистки РФ Надежды Кадышевой.

Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в поселке Быково Раменского района Московской области. В разные годы выступал в составе вокально-инструментальных ансамблей "Шестеро молодых", "Лейся, песня", "Здравствуй, песня!", а также играл на бас-гитаре в группе "Рондо". В 1989 году продюсер Игорь Матвиенко создал группу "Любэ" и пригласил Расторгуева стать ее солистом.