Требование необходимо исполнить до 24 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Госслужба Украины по этнополитике потребует запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ) через суд, если она в срок до 24 августа не отмежуется от Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил глава службы Виктор Еленский в эфире телеканала "Рада".

"Следующий шаг - это иск в суд о прекращении деятельности УПЦ. Это шаги, которые продиктованы нам законом", - сказал он.

Еленский напомнил, что ранее возглавляемое им ведомство потребовало от УПЦ "публично отмежеваться от РПЦ, уведомить Поместные православные церкви о выходе из ее структуры и расторгнуть организационную связь с РПЦ". Требование необходимо исполнить до 24 августа.

16 августа УПЦ опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором отказалась предоставлять доказательства разрыва с РПЦ. Еленский отметил, что Госслужба по этнополитике не считает это письмо официальным ответом на свои требования и рассчитывает, что к указанной дате УПЦ выполнит установленные предписания.