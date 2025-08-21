Здесь они находят уважение к семейным традициям и человеческому достоинству, указала представитель МИД РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Многие иностранцы выражают желание переехать в Россию, соответствующие обращения регулярно поступают, в том числе из стран Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, МИД России участвует в межведомственной работе по реализации указа президента № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".

"Наши посольства и консульства регулярно принимают обращения иностранных граждан и оформляют визы тем, кто решил связать свою жизнь с Россией, - написала она в Telegram-канале. - И таких немало - только за прошедший год документы получили граждане Германии, Франции, США, Италии, Австралии, Канады и целого ряда других стран, включенных в перечень правительства Российской Федерации № 2560-р".

Захарова отметила, что памятка для иностранцев, переезжающих в Россию, размещена на сайте и в соцсетях МИД, а также на цифровых ресурсах загранучреждений.

"У себя дома эти люди сталкиваются с агрессивным навязыванием неолиберальных псевдоценностей, а в России находят уважение к семейным традициям и человеческому достоинству", - подчеркнула дипломат.