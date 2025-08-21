Молодежь по всей стране отметит День Государственного флага России

В общественных местах будут раздавать ленточки с триколором

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Росмолодежь объявила о проведении всероссийской акции "Цвета Родины" 22 августа, в День Государственного флага РФ, праздник отметят в рамках патриотических акций, спортивных и просветительских событий.

"В День Государственного флага РФ пройдет всероссийская акция "Цвета Родины". По всей стране праздник отметят в форматах патриотических акций, спортивных и просветительских событий. К акции присоединятся участники общественных движений и волонтерских организаций, активисты и наставники Движения первых, дети и их родители, участники и ветераны СВО, культурные объединения и иностранная молодежь", - говорится в сообщении Росмолодежи.

В преддверии праздника в регионах будут отреставрированы флагштоки и вывешены флаги на жилых домах, в школах, колледжах и вузах, здания украсят муралы с триколором. По всей стране пройдут торжественные церемонии поднятия Государственного флага РФ в знаковых местах, включая аллеи памяти и мемориальные комплексы. В общественных местах будут раздавать ленточки с триколором, чтобы каждого в этот день сопровождал государственный символ.

Участники "Движения первых" украсят окна своих квартир и домов, образовательных учреждений и молодежных пространств рисунками с триколором. Традиционно по всей стране пройдет акция с растягиванием флагов размером несколько метров, один из самых больших флагов развернут на Северном полюсе.

Запланированы акции в социальных сетях. В том числе Росмолодежь и Роспатриотцентр проведут акции на своих страницах в соцсетях с хештегами: #ЦветаРодины, #Росмолодежь, #ЗнайЛюбиГордись, #Роспатриотцентр, #ПодОднимФлагом. Россияне будут размещать свои фото с триколором на личных страницах.