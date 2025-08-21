Спасатель назвал фатальной высоту на пике Победы, где находится альпинистка из РФ

Наталья Наговицина находится в так называемой зоне летальной адаптации, где с каждой минутой человек умирает, сообщил Владимир Легошин

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская альпинистка Наталья Наговицина на пике Победы в горах Киргизии находится в так называемой зоне летальной адаптации, где с каждой минутой человек умирает, поэтому пребывание на такой высоте фатально. Об этом ТАСС сообщил спасатель международного класса, бывший замначальника отряда "Центроспас" МЧС Герой России Владимир Легошин, принимавший участие в десятках спасательных операций.

"Мне кажется, шансы на спасение минимальны. Само пребывание на такой высоте фатально, оно летально. Это называется зона летальной адаптации, когда с каждой минутой, с каждым часом человек уходит из жизни. Вот, если под водой мы прожить можем пять минут без всплытия, то там - пять суток", - сказал он.

Легошин отметил, что на пике Победы до сих пор лежит около 16 тел погибших. "Это люди, которые там погибли за все эти годы. И их не могут снять", - сказал он. По его словам, раньше готовился проект, в рамках которого планировалось эвакуировать оттуда тела всех погибших, но реализовать его не удалось.

Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы, высота которого составляет 7 439 м. В настоящее время она находится на небольшой площадке, расположенной на 7 200 м над уровнем моря. Сразу после ЧП альпинист из Италии доставил для нее воду, спальный мешок и палатку, но через некоторое время итальянец скончался от отека мозга. Сейчас его тело находится на высоте 6 900 м, спасатели планируют забрать его одновременно с Наговициной. По информации источника ТАСС в киргизском МЧС, спасатели рассчитывают добраться до альпинистки в течение ближайших четырех-пяти дней.