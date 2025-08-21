CNN: Уиткофф передал орден семье погибшего на СВО сына замглавы ЦРУ

Спецпосланник американского лидера посчитал правильным, чтобы награду получила мать военного, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф вручил семье воевавшего на стороне России и погибшего на Украине сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса орден Мужества, переданный президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники информировал, что Путин якобы передал через Уиткоффа семье погибшего орден Ленина.

По словам собеседника CNN, Уиткофф посчитал правильным, чтобы награду получила мать погибшего - Джулиан Галлина, которая с февраля 2024 года занимает должность заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям.

"Она плакала вместе со своим мужем", - рассказал источник телеканала.

"ЦРУ считает кончину Майкла частным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности", - заявил CNN представитель разведывательного ведомства.

В апреле отец Майкла Ларри Глосс заявлял в интервью газете The Washington Post, что его сын погиб на территории Донецкой Народной Республики.

"Для нас стало полной неожиданностью, что он был каким-либо образом связан с российскими вооруженными силами", - указывал отец погибшего. По его словам, из выданного в РФ свидетельства о смерти следует, что Глосс погиб 4 апреля 2024 года. Он был похоронен в декабре после того, как его останки были переданы родным, указывала The Washington Post.