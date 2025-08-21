Спасатели Киргизии рассчитывают добраться на пик Победы до россиянки за три дня

Это произойдет в случае благоприятных погодных условий, сообщил руководитель управления информационного обеспечения Минобороны республики Алмаз Сарбанов

БИШКЕК, 21 августа. /ТАСС/. Отправившиеся на поиски застрявшей на пике Победы россиянки Натальи Наговициной киргизские спасатели планируют добраться до нее в течение трех дней. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления информационного обеспечения Минобороны Киргизии Алмаз Сарбанов.

"Спасатели идут к ней, но еще не добрались", - сказал он.

По его словам, перед выходом поисково-спасательная группа "делала прогнозы" и выяснила, что до российской альпинистки можно будет добраться за три дня. "Но это, если позволят погодные условия, сегодня второй день пошел", - отметил он.

Наговицина сломала ногу 12 августа при спуске с пика Победы, высота которого составляет 7 439 м. Вместе с ней в группе были еще три человека - граждане России, Австрии и Италии. Сразу после ЧП итальянский альпинист доставил ей воду, спальный мешок и палатку, но через некоторое время он скончался от отека мозга. Остальные два человека живы, их эвакуировали с пика.

В состав поисково-спасательной группы, направленной за Наговициной, вошли восемь наиболее подготовленных киргизских альпинистов. Министерство обороны республики предоставило им для проведения операции военный вертолет Ми-8.

Пик Победы на Тянь-Шане считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли около 80 альпинистов.