Решению задачи по заполнению водохранилищ мешают атаки БПЛА, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Проблема с водой в Донецкой Народной Республике будет решена, сообщил в ходе пленарного заседания Х Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Задача поставлена перед нами президентом, правительством решить водную проблему тоже. Мы помним, как мы это делали в 2020 году в Крыму, когда такие же условия были. Сегодня у нас сложности в Донецкой Народной Республике. Мы и эту задачу тоже решим", - пообещал Файзуллин.

Он добавил, что решению задачи по заполнению водохранилищ мешают атаки беспилотников.

"Одна из территорий у нас в четырех новых регионах, там стоит страшная жара. Выше 50 тысяч примерно мы оцениваем кубов воды у нас ежедневно испаряется за период засухи, которая идет четвертый год. Водохранилища остались без воды", - рассказал Файзуллин.