ИНСОМАР: цвета флага у россиян ассоциируются с чистотой помыслов и мирным небом

Граждане также ассоциируют цвета флага в том числе с такими понятиями, как "вера в светлое будущее", "свобода и независимость" и "морская держава"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Цвета российского флага вызывают у большинства граждан РФ символические ассоциации: в белом цвете они видят чистоту помыслов (25%), в синем - мирное небо (31%), а в красном - кровь, пролитую за Отечество (19%). Такие данные привел директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Опрос проходил 17-18 августа в преддверии Дня Государственного флага РФ среди 1,5 тыс. совершеннолетних россиян.

"Если говорить про восприятие флага, то для 80% россиян цвета на российском флаге символичны. <...> В белом цвете россияне видят чистоту помыслов (25%), синий для большинства (31%) - это мирное небо, и небо это ведущая доминанта восприятия, красный цвет трактуют как кровь, пролитую за Отечество (19%)", - сказал Потуремский в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Флаг России - символ единства и суверенитета".

Россияне также ассоциируют цвета флага в том числе с такими понятиями, как "вера в светлое будущее" (12%), "свобода и независимость" (11%), "морская держава" (12%), "сила, мощь и уверенность" (12%), "гордость и патриотизм" (9%), "смелость, героизм, борьба" (8%).

"Есть исторические трактовки. При Петре I белый символизировал свободу и независимость, синий цвет символизировал Троицу, красный - силу и могущество державы", - отметил Потуремский.

По его словам, результаты опроса также показывают положительные эмоции по отношению к России. "60% опрошенных испытывают только позитивные эмоции, гордость - 48%, надежду - 30% и уверенность - 18%", - сказал Потуремский. Как отметил эксперт, гордость и надежда остаются главными чувствами россиян по отношению к стране, а национальный флаг остается важнейшим маркером идентичности, который соединяет и традиционные смыслы, и новые интерпретации.