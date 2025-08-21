Он имитирует интерфейс госсервисов и под видом проверки запрашивает конфиденциальные данные: ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН, номер телефона

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мошенники рассылают сообщения в мессенджерах и соцсетях от имени управляющей компании, ТСЖ или аварийных служб и предлагают через Telegram-бот решить якобы существующие проблемы, например связанные с крупными штрафами из-за непереданных показаний счетчиков. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"В мессенджерах или соцсетях рассылаются сообщения от имени УК, ТСЖ или аварийных служб. Текст содержит угрозы скорого отключения услуг (воды, света) или крупных штрафов из-за непереданных показаний счетчиков. Упор делается на срочность - "последний срок до 25-го числа". Предлагается решить проблему через Telegram-бот", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что бот имитирует интерфейс госсервисов (например, ГИС ЖКХ) и под видом проверки запрашивает конфиденциальные данные: ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН, номер телефона. После ввода данных жертве направляют ложное сообщение якобы от Роскомнадзора, где сообщают, что ее данные "перехвачены" мошенниками. По ссылке из сообщения можно в инициативном порядке связаться с преступниками. "Лжесотрудник, используя ранее полученные данные, убеждает жертву в своей легитимности. Под предлогом "защиты счетов" или "блокировки кредитов" выманивает коды из СМС, реквизиты карт или переводы на "безопасные счета", - пояснили в ведомстве.

Если вам показали сообщение о "перехвате данных/взломе аккаунта/подозрительной активности" и просят перезвонить - это обман, напомнили в киберполиции. В такой ситуации необходимо самостоятельно, по номеру с официального сайта позвонить в поддержку банка или УК для проверки.