Никита Чекман назвал грубым нарушением религиозных чувств и откровенным надругательством над святынями действия сотрудников заповедника

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Адвокат Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), Никита Чекман сообщил, что подал в Министерство культуры Украины и в заповедник адвокатский запрос для выяснения правовых оснований выноса рак с мощами святых из Нижних пещер.

"В Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также в Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" поданы адвокатские запросы с целью получения информации о правовых основаниях осуществления таких действий с мощами святых угодников Божиих, а также выяснения, кто именно принимал решения относительно их открытия, перемещения, переодевания или другого вмешательства", - написал он в Telegram-канале.

Адвокат назвал грубым нарушением религиозных чувств и откровенным надругательством над святынями действия сотрудников заповедника. Накануне они в нарушение церковных традиций без участия монахов в священном сане вынесли из Нижних пещер лавры раки с мощами святых и совершали с ними неизвестные манипуляции.

В марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с УПЦ. Спустя три месяца инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру и при содействии полиции сменила замки, захватила и опечатала корпуса. В августе того же года суд признал законными расторжение аренды и претензии властей на имущество монастыря. УПЦ оспорила это решение.

После этого для посетителей закрыли вход в Нижнюю лавру, а также запретили студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры. Часть людей, отказавшихся покинуть гостиничные корпуса, оказались заблокированы. Действия полиции и власти по захвату лавры сопровождались акциями протеста прихожан. При этом раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) начала проводить праздничные службы в главном храме лавры - Успенском соборе.