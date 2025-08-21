На горе "довольно лавиноопасно", поэтому группа продвигается "не так быстро", сообщили в туркомпании "Ак-Сай трэвел"

БИШКЕК, 21 августа. /ТАСС/. Группа киргизских спасателей, отправленная на пик Победы на поиски российской альпинистки Натальи Наговициной, достигла отметки 5,3 тыс. м. Об этом ТАСС сообщили в туркомпании "Ак-Сай трэвел", через которую россиянка организовала восхождение.

"Спасательная операция продолжается, спасатели находятся на высоте 5,3 тыс. м", - сказал представитель компании. По его словам, на пике Победы "довольно лавиноопасно", поэтому группа продвигается "не так быстро".

Как заверил представитель туркомпании, в четверг вечером состоится сеанс связи с группой спасателей, которые "доложат обстановку". "Все зависит от погоды. Если будет непогода, то они не смогут выдвинуться, им придется ждать. Также зависит от ветров, при сильном ветре тоже нельзя двигаться, особенно при передвижении по гребню", - уточнил он.

Спасатели направились в сторону Наговициной из базового лагеря, расположенного на высоте около 4 тыс. м. Российская альпинистка, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться, с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте около 7,2 тыс. м. На высоте около 6,9 тыс. м находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму. Он умер от отека мозга, его тело спасатели планируют спустить. Два других участника группы были эвакуированы.

В поисково-спасательной операции задействованы восемь квалифицированных альпинистов, а также вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии.

Высота пика Победы составляет 7 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли около 80 альпинистов.