МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России запустило свой новостной канал в национальном мессенджере Max, сообщило министерство.

"Все новости Минфина России теперь и в новом национальном мессенджере Max!" - говорится в сообщении.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.