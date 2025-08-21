В мессенджере ведомство будет делиться информацией об эпидемической ситуации, рассказывать, как защититься от различных инфекций и разъяснять права потребителей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор запустил свой канал в национальном мессенджере Max.

"Рады сообщить, что теперь у нас появился канал в набирающем популярность мессенджере Мax! Там мы будем: делиться информацией об эпидемической ситуации; рассказывать, как защититься от различных инфекций; разъяснять права потребителей и раскрывать полезные лайфхаки", - говорится в сообщении службы в Telegram-канале.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.