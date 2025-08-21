Финалисты хакатона создали тренажер для подготовки к ОГЭ, помощник для проверки зрения, а также боты для изучения английского языка и организации тренировок

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Финалисты первого школьного хакатона цифровых решений для платформы Max, который проходил в Республике Татарстан, создали чат-ботов для образования, культуры, туризма и социальной сферы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе VK.

"В Татарстане подвели итоги первого школьного хакатона по созданию чат-ботов для национального мессенджера Max. В нем приняли участие свыше 1,1 тыс. школьников из 45 районов республики. В финал вышли 200 участников, а победителями стали 10 авторов лучших решений", - рассказали в VK.

В пресс-службе отметили, что финалисты создали чат-ботов для образования, культуры, туризма и социальной сферы. Среди проектов: тренажер для подготовки к ОГЭ, помощник для проверки зрения, а также боты для изучения английского языка и организации тренировок.

Сам хакатон прошел в два этапа. На первом этапе участники прошли обучение по основам создания чат-ботов, а затем приступили к разработке собственных проектов. Экспертное жюри, оценивало оригинальность идеи, техническую реализацию, удобство использования и практическую пользу чат-ботов и отобрало 200 лучших сценариев. "Их авторы смогли реализовать чат-боты на платформе Max и получили приглашение на очный финал хакатона", - добавили в VK.

Первый хакатон цифровых решений для платформы Max проходил 21 августа в IT-парке им. Башира Рамеева в Казани. Хакатон организован Министерством цифрового развития Республики Татарстан, Министерством образования и науки Татарстана совместно с платформой Max и VK Education. В церемонии награждения победителей приняли участие заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Минзалия Закирова, заместитель министра цифрового развития Республики Татарстан Булат Габдрахманов и вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.