ТАСС: среди имущества Тимура Иванова оказались антикварные книги

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Антикварные книги, в числе которых "Фауст" Гете и "Декамерон" Бокаччо, оказались среди имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которое Генпрокуратура требует обратить в доход государства как нажитое преступным путем. Об этом ТАСС сообщил источник в надзорном ведомстве.

В перечне имущества указаны 10 книг: "Фауст" 1899 года, печатные издания Aphrodite ("Афродита") Пьера Луи 1896 г. на французском языке, Bilder aus dem privatleben der romischen caesaren ("Сцена из личной жизни римских цезарей") 1780 года на немецком языке, 69 Chansons ("69 песен") 1947 года на французском языке, Marquis de Sade. Justine ou Les malheurs de la vertu ("Жюстина, или Несчастная судьба добродетели") маркиза де Сада 1950 года на французском языке.

Среди других раритетных изданий Casanova, funf Episoden ("Казанова, пять эпизодов") 1923 года, L'oeuvre du divin Aretin. Les Ragionamenti ("Сочинение божественного Аретина. Рассуждения") в 2 томах 1970 года, собрание в двух томах Les contes de Bocсace. Decameron ("Сказки о Боккаччо. Декамерон") 1934 года. на французском языке, печатное издание Planches libres ("Планчес Либрес") в 2 папках, книга Les Amours d’Eleonore ("Влюбленности Эленоры") 1963 года на французском языке.

Генпрокуратура России подала в Пресненский суд Москвы иск, в котором потребовала обратить в доход РФ имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова общей стоимостью в 1,2 млрд руб.