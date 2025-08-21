Всего у него нашли 26 единиц оружия, среди них пистолеты, мечи, шпаги, кортики, в том числе образцы оружия офицеров СС и люфтваффе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов коллекционировал антикварное оружие, которое, считает Генпрокуратура, он приобрел на преступные доходы. Об этом ТАСС сообщил источник в надзорном ведомстве.

Всего у него нашли 26 единиц оружия, среди них пистолеты, мечи, шпаги, кортики, в том числе образцы оружия офицеров СС и люфтваффе. В коллекцию Иванова входили пистолет 1879 года, охотничье ружье первой трети XIX века, пара одноствольных дульнозарядных пистолетов, изготовленные во второй половине XIX века, мечи последней четверти XIX века - первой четверти XX века, офицерский кортик ВВС (люфтваффе) образца 1937 года, произведенный в период с 1937 года до первой половины 1940-х, швейцарский штык-тесак образца 1878 года, сабля французского офицера легкой кавалерии образца XI века в ножнах, прусская шпага железнодорожных служащих с маркировкой, изготовленная в XIX веке - начале XX века, шпага, замаскированная под трость XIX века, трость-стилет того же века, трость со скрытым клинком, изготовленная во второй половине XIX века - начале XX века.

Среди оружия также оказались французский штык образца 1874 года к винтовке системы Гра образца 1874 года, американский штык образца 1917 года с маркировкой 1917 Remington ("1917 Ремингтон"), изготовленный в 1925 году, французская морская офицерская шпага образца 1837 года, изготовленная в XIX - начале XX века, парадная шпага немецкого унтер-офицера СС образца 1936 года, ятаган в ножнах, изготовленный в конце XVIII - XIX веков.

Генпрокуратура России подала в Пресненский суд Москвы иск, в котором потребовала обратить в доход РФ имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова общей стоимостью в 1,2 млрд рублей.