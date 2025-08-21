В министерстве отметили, что здоровье - главный ресурс, а значит, информация о нем должна быть всегда под рукой

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минздрав России запустил свой канал в национальном мессенджере Max.

"Здоровье - главный ресурс, а значит, информация о нем должна быть всегда под рукой. Теперь узнавать о самых важных событиях в сфере здравоохранения стало еще проще: у Минздрава России появился официальный канал в национальном мессенджере Max", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.