МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи отменила экзамен для кандидатов в председатели Верховного суда РФ, так как никто не подал заявку. Об этом сказано на сайте ведомства.

"В связи с отсутствием заявлений и документов, перечисленных в пункте 3 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", для сдачи квалификационного экзамена на должность судьи в высшей экзаменационной комиссии на вакантную должность председателя Верховного суда Российского Федерации дополнительное заседание, назначенное на 21 августа 2025 года, не состоится",- сказано на сайте ведомства.

В соответствии с законом о статусе судей претенденты вправе сдать квалификационный экзамен на должность судьи, если соответствуют требованиям закона. Для кандидатов на должность судей в Верховном суде это возраст не менее 35 лет и стаж работы в юриспруденции не менее 10 лет, наличие высшего юридического образования. Без прохождения квалификационного экзамена подать заявление о рекомендации на вакантную должность могут действующие судьи и судьи, пребывающие в отставке не более трех лет, а также граждане, которые имеют ученую степень кандидата или доктора юридических наук и которым присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации".

В конце июля Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакантной должности председателя Верховного суда, заявления от претендентов будут приниматься до 25 августа.

28 июля Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия председателя Верховного суда России Ирины Подносовой в связи с ее смертью.