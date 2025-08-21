Адвокат Дмитрий Лужецкий из коллегии "Цензор" Санкт-Петербурга напомнил, что Италия и Россия являются участниками Европейской конвенции о выдаче 1957 года, а также дополнительных протоколов к ней

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия может добиваться выдачи задержанного в Италии бывшего сотрудника СБУ, подозреваемого в причастности к подрывам "Северного потока". Об этом ТАСС сообщили опрошенные юристы.

"В случае, если ему заочно будет предъявлено обвинение на территории РФ, Генеральная прокуратура России может направить запрос на его экстрадицию", - сказал ТАСС управляющий партнёр Legal Classic Group кандидат юридических наук адвокат Яков Гаджиев.

Адвокат Дмитрий Лужецкий из коллегии адвокатов "Цензор" Санкт-Петербурга напомнил, что Италия и Россия являются участниками Европейской конвенции о выдаче 1957 года, а также дополнительных протоколов к ней. Это означает, что между странами существует правовая рамка для экстрадиции.

"Однако решение о выдаче принимается в соответствии с национальным законодательством Италии и условиями конвенции. Согласно конвенции, выдача возможна, если деяние, в котором обвиняется лицо, является уголовным преступлением в обеих странах (принцип двойной инкриминации) и за совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок "не менее одного года" или более тяжкое наказание", - рассказал Лужнецкий. В России расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Адвокат отметил, что также надо учитывать политический контекст и отношения между Россией и западными странами, включая Италию, которые остаются напряженными, что влияет в том числе на экстрадицию подозреваемых и обвиняемых по запросу России.

Ранее 21 августа Генпрокуратура ФРГ сообщила, что в Италии был задержан гражданин Украины Сергей К. по подозрению в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В ведомстве утверждали, что мужчина "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В то же время в прокуратуре подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства. Судно было арендовано у германской компании через посредников по поддельным документам, удостоверяющим личность.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.