Глава Роспотребнадзора добавила, что для недопущения распространения инфекционных заболеваний в стране увеличили число досматриваемых лиц в пунктах пропуска на госгранице

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ситуация по заболеваемости холерой в России является полностью стабильной, однако из-за напряженной ситуации в Азии и Африке усилены меры контроля за симптомами инфекций на границе, сообщила в интервью ТАСС руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день в РФ абсолютно стабильная ситуация по холере. Но еще раз хочу обратить внимание, что в целом ряде стран Азии и Африки она крайне напряженная, об этом нужно помнить", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что для недопущения распространения инфекционных заболеваний в РФ увеличено количество досматриваемых лиц в пунктах пропуска на государственной границе - вдвое по сравнению с 2019 годом. Это позволило создать более плотный барьер и проводить тщательную оценку состояния здоровья граждан, а также эффективнее выявлять людей с повышенной температурой, недомоганием, сыпью и другими симптомами инфекций. По ее словам, Роспотребнадзор внимательно следит за всеми случаями кишечных инфекций, значительная часть которых дублируется исследованием на холеру, в тех случаях, когда это показано.

"Очень внимательно мы следим за состоянием водоемов в окружающей среде. Сегодня мы поменяли и усилили этот контроль, и количество проведенных исследований уже увеличилось на 40% по сравнению с предыдущими периодами ровно для того, чтобы ничего не пропустить", - подчеркнула Попова.

Ранее неправительственная организация "Врачи без границ" сообщила, что жители Судана переживают самую сильную вспышку холеры за последние годы. С августа 2024 года в стране было зарегистрировано почти 100 тыс. предполагаемых случаев заболевания и около 2,5 тыс. смертей. В конце июля Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) также высказывался о том, что около 80 тыс. детей находятся в зоне высокого риска заражения холерой в Западной и Центральной Африке, где начался сезон дождей.

Полная версия интервью будет опубликована 24 августа в 11:00 мск.