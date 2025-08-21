Специалисты Минстроя начали обследовать здания на Камчатке после землетрясения

По результатам определят приоритетный список для капитального ремонта или расселения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты Научно-исследовательского центра "Строительство" начали работу по обследованию зданий на Камчатке после мощного землетрясений 30 июля. По итогам они подготовят документы для комиссий, которые будут принимать решение о признании здания аварийным, подлежащим реконструкции или ремонту, сообщается на сайте краевого правительства.

"В регион прибыли специалисты НИЦ "Строительство" для экспертизы домов на предмет признания зданий аварийным, подлежащим реконструкции или ремонту. Обследования требуются более чем 800 домам. По результатам определят приоритетный список для капитального ремонта или расселения", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в мэрии Петропавловска-Камчатского, визуальный осмотр домов в столице региона также завершен. Составлен перечень зданий, которым требуется более тщательное обследование.