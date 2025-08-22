Глава Роспотребнадзора ранее поручила взять на особый контроль ситуацию с острыми кишечными инфекциями

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Случаев острых кишечных инфекций среди детей, как и количества пострадавших, находившихся в оздоровительных учреждениях, этим летом фиксировалось меньше. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сезон 2025 года еще не закончился, но хочу отметить, что в этом году ситуация более стабильная, количество случаев меньше, количество пострадавших - тоже меньше. Еще две недели детки будут в этих оздоровительных учреждениях, поэтому мы пока итоги не подводим, просто делаем все, чтобы детки не болели", - сказала она.

Ранее глава Роспотребнадзора поручила взять на особый контроль ситуацию с острыми кишечными инфекциями и подготовку к сезону гриппа и ОРВИ.

В конце июля заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщала о том, что число нарушений, касающихся организации детского питания в оздоровительных и общеобразовательных учреждениях, снизилось в 1,5 раза, благодаря проводимой работе Роспотребнадзора в этом направлении.

Полная версия интервью будет опубликована 24 августа в 11:00 мск.