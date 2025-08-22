В Белово Кемеровской области восстановили подачу холодной воды

Все гидроузлы запустили

КЕМЕРОВО, 22 августа. /ТАСС/. Авария на сетях водоснабжения в городе Белово Кемеровской области, из-за которой без воды остались 660 многоквартирных и 16 тыс. частных домов, устранена, подача воды восстановлена. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Сергей Алексеев.

"Подача холодной воды восстановлена. Работы по ликвидации аварии на магистральном водоводе завершили вечером. Ночью начался набор воды в резервуары гидроузлов. На данный момент все гидроузлы запущены", - написал Алексеев.

Авария на сетях водоснабжения произошла в ночь на четверг, после проведения плановых работ по переключению водовода произошла разгерметизация задвижки.

Белово расположен в Кемеровской области примерно в 100 км от областного центра. В городе проживает свыше 110 тыс. человек.