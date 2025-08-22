Ким Чен Ын посетил концерт в честь участников операции в Курской области

На мероприятии были исполнены патриотические песни о родине и революции

СЕУЛ, 22 августа. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын вместе с командирами и бойцами Корейской народной армии (КНА) посетил концерт, организованный в честь участников операции освобождения Курской области от украинских формирований. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее сообщалось, что председатель государственных дел вручил знаки отличия, присваиваемые героям КНДР, военнослужащим Корейской народной армии, принимавшим участие в операции в Курской области. "Товарищ Ким Чен Ын, прибыв на место, возложил цветы к стене памяти в центральном холле [концертного зала] и выразил глубокое почтение павшим участникам войны, которые вечно останутся в памяти родины и народа", - информирует ЦТАК. Ким Чен Ын сказал, что совершенные за рубежом подвиги "ярко продемонстрировали могущество КНА" и что память об этом будет передаваться из поколения в поколение.

На концерт также были приглашены члены семей погибших военных, руководящие работники ЦК партии, командный состав Минобороны, военно-политические командиры крупных соединений КНА, руководящие работники министерств, центральных ведомств и трудящиеся. На сцене были исполнены патриотические песни о родине и революции. Артисты отдали должное "героям эпохи Ким Чен Ына, которые подали прекрасный пример несгибаемого боевого духа" Корейской народной армии. Как пишет ЦТАК, концерт продемонстрировал "безграничное уважение к героическим солдатам, которые завоеванной кровью победой в боях прославили великую эпоху Ким Чен Ына, партию, народ и страну".

В честь участников зарубежной военной операции был устроен прием. На нем с речью выступил заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон.