Глава ведомства Анна Попова напомнила, что сейчас самое подходящее время, чтобы прививаться

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор проводит необходимые мероприятия для того, чтобы текущий эпидемиологический сезон по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) прошел более спокойно. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы готовимся к тому, чтобы сделать текущий эпидсезон наименее рисковым для всех жителей нашей страны. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы прививаться, и мы стараемся сделать этот процесс вакцинации максимально безопасным. Для этого сотрудничаем с медицинскими учреждениями и лечебными организациями. Вакцина уже разработана для всех групп риска в России, чтобы сезон прошел спокойно и без осложнений", - сказала она.

Руководитель ведомства отметила, что в России в наличии четырехвалентная вакцина отечественного производства, которая эффективно защищает от различных вирусов гриппа. "В прошлом году с помощью этой вакцины удалось снизить летальность от гриппа по сравнению с предыдущими годами у пожилых и людей с хронической патологией", - заключила Попова.

Полная версия интервью будет опубликована 24 августа в 11:00 мск.