Афтершоки ощущаются в населенных пунктах интенсивностью до трех-четырех баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 августа. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после мощного землетрясения продолжается на Камчатке, уровень сейсмичности остается экстремально высоким. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение 30 июля сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени. Афтершоки ощущаются в населенных пунктах интенсивностью до трех-четырех баллов. Уровень сейсмичности камчатского участка зоны субдукции - экстремально высокий", - рассказали в учреждении.

Там добавили, что сильнейшим землетрясением за неделю стало сейсмособытие 21 августа магнитудой 5,8. Жители юга Камчатки ощутили подземные толчки силой до трех-четырех баллов.