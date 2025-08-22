Володин поздравил россиян с Днем государственного флага

Триколор объединяет всех, кто любит и защищает Родину, отметил председатель Госдумы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Днем государственного флага, подчеркнув значимость триколора как символа национального единства и преемственности поколений.

"Флаг России - многовековой символ нашей страны. Он объединяет всех, кто любит и защищает Родину, связывает с ней настоящее и будущее. Свое и своих детей", - написал Володин в своем канале в Max.

Он подчеркнул, что российский триколор олицетворяет "знамя побед, развития и процветания", а также служит символом "консолидации граждан России, верности духовно-нравственным ценностям и традициям, приверженности исторической памяти", гордости за страну и ее достижения. "Поздравляю всех с праздником", - добавил Володин.

День Государственного флага РФ был установлен указом президента Бориса Ельцина в 1994 году. Праздник ежегодно отмечается 22 августа, при этом во всех российских регионах проходят масштабные празднования с концертами, флешмобами, автопробегами и фестивалями.