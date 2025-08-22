Участники акции шли на фоне триколора, а в ответ на название, которое произносил ведущий, они хором отвечали: "Русский город"

БЕРДЯНСК, 22 августа. /ТАСС/. Шествие с табличками городов ДНР на фоне российского триколора прошло на Форуме молодежи Донбасса в Бердянске Запорожской области ко Дню государственного флага России, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы празднуем День флага РФ. Для нас это действительно очень важный праздник, потому что то, как мы завоевывали право быть частью РФ, наверно, не каждый может настолько искренне относиться к этому празднику", - сказал журналистам заместитель министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

Участники акции, выстроившись в колонны по четыре-пять человек, собрали из табличек названия городов ДНР на фоне триколора, устроив с ними шествие. В ответ на название города, которое произносил ведущий, они хором отвечали: "Русский город". На табличках были указаны названия всех городов в пределах республики, включая те, что находятся под контролем ВСУ. По данным организаторов форума, акция собрала около 350 человек.

22 августа в День государственного флага России по всей стране пройдут церемонии поднятия флага РФ в знаковых местах, включая аллеи памяти и мемориальные комплексы. В общественных местах будут раздавать ленточки с триколором, чтобы каждого в этот день сопровождал государственный символ.