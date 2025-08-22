Участники форума "Машук" развернули флаг России на вершине одноименной горы

Площадь полотнища составила 108 кв. м

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Участники всероссийского форума "Машук" в День государственного флага провели масштабную патриотическую акцию, развернув флаг площадью 108 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

"Акция началась в 4 часа утра, когда колонна участников - более 300 представителей разных регионов страны - начала символическое восхождение от Комсомольской поляны к высшей точке Пятигорска - вершине горы Машук. Этот путь стал метафорой единения многонациональной молодежи России, которая вместе идет к общим целям", - говорится в сообщении.

На вершине, на высоте 993 м над уровнем моря, участники развернули большое полотнище Государственного флага площадью 108 кв. м и исполнили гимн страны.

"Испытываешь невероятное чувство гордости за нашу великую страну, когда вместе с другими ребятами из разных регионов держишь российский флаг и поешь гимн. В такие моменты понимаешь, что нет никаких расстояний, что мы все едины, что наша Россия - одна большая многонациональная семья. Мы счастливы, что "Машук" объединил всех нас", - приводятся в сообщении слова участницы из Ярославской области.

XVI Всероссийский молодежный форум "Машук" - флагманский форум платформы "Росмолодежь. Форумы". В нынешнем году форум объединит более 2 тыс. молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания, а также молодых людей, нацеленных работать и развиваться в правозащитных институтах России, и юных наставников всероссийского проекта "Первые - первым" в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. Две смены форума проходят во всероссийском Центре знаний "Машук" в Пятигорске на Ставрополье. ТАСС - генеральный информационный партнер, "Это Кавказ" - информационный партнер форума.