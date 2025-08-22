В частности, восстанавливаются дороги и многоквартирные дома, строятся школы, детские сады, развивается жилищное строение, сообщил глава региона

ЛУГАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Луганская Народная Республика отстраивается и преображается под российским флагом, заявил глава региона Леонид Пасечник.

Пасечник в День Государственного флага России принял участие в церемонии водружения флага РФ на главный флагшток региона, установленный на площади Героев Великой Отечественной войны. Российский триколор водрузили активисты регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". В мероприятии приняли участие представители силового блока, правительства, Народного совета (парламента) ЛНР, администрации Луганска и МЧС

"Под российским флагом восстанавливаются дороги, восстанавливаются и развиваются предприятия республики, строятся школы, детские сады, восстанавливаются жилые многоквартирные дома, развивается жилищное строение. Эти преображения не заметить просто невозможно", - сказал Пасечник журналистам.

Глава региона отметил, что жителям ЛНР с 2014 года пришлось пройти "путь длиною в 8 лет", чтобы начать жить под бело-сине-красным флагом, восстановить историческую справедливость и "вернуться на историческую Родину".

В свою очередь Сенатор РФ от ЛНР Ольга Бас сообщила ТАСС, что российский флаг для нее символизирует мир, гордость, историю и "неприкосновенность рубежей". "Пожелать я хочу всем мира, здоровья, благополучия, счастья и всегдашней-всегдашней дружбы", - сказала она.

22 августа в России ежегодно отмечается День Государственного флага РФ. Он был установлен 20 августа 1994 г. указом президента РФ Бориса Ельцина "в связи с восстановлением 22 августа 1991 г. исторического российского трехцветного государственного флага". Государственный флаг - один из официальных символов страны.