Ведомство несколько раз уточняло сведения насчет продвижения группы спасателей на пике Победы

БИШКЕК, 22 августа. /ТАСС/. МЧС Киргизии не располагает информацией о прекращении поисков застрявшей в республике на пике Победы российской альпинистки Натальи Наговициной. Об этом ТАСС сообщил представитель министерства.

"Такой информации у меня нет", - сказал он. По его словам, в течение 22 августа МЧС несколько раз уточняло сведения насчет продвижения группы спасателей на пике Победы и данных о прекращении поисков не поступало.

В пятницу утром ряд СМИ сообщили о прекращении киргизской стороной поисков Наговициной, поскольку один из членов поисково-спасательной группы якобы сломал ногу. По последним данным, эта группа преодолела отметку в 6 тыс. м над уровнем моря. В ее состав входят одни из самых лучших альпинистов-профессионалов Киргизии.

Российская альпинистка, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться, с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте около 7,2 тыс. м . На высоте примерно 6,9 тыс. м находится тело итальянского альпиниста, который пытался оказать ей помощь после того, как она получила травму. Он умер от отека мозга, его тело спасатели также планируют спустить. Два других участника группы были эвакуированы.

В поисково-спасательной операции задействованы 8 квалифицированных альпинистов, а также вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии.

Высота пика Победы составляет 7 439 м. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.