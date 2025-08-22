Глава Росмолодежи и председатель правления Движения первых создали каналы в Max

В частности, Григорий Гуров назвал символичным запуск каналов именно в День Государственного флага России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Глава Росмолодежи Григорий Гуров и председатель правления Движения первых Артур Орлов создали каналы в национальном мессенджере Max.

"Теперь я в Мax. Символично, что запускаем канал именно в День Государственного флага России. Выбираем наше, отечественное, чтобы вместе делиться важным и быть на связи. Подписывайтесь - впереди много интересного", - написал Гуров в своем Telegram-канале.

Орлов в своем Telegram-канале отметил, что у участников Движения первых появилась еще одна площадка для общения и обратной связи.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.