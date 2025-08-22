Оперштаб Рязанской области предупредил о вбросах о ЧП на предприятии

Граждан призвали доверять только официальным источникам

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вбросы о ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области фиксируются на зарубежных информационных площадках. Их цель - напугать людей, внести дезорганизацию и хаос, сообщили в оперштабе региона.

"Видим ожидаемые спекуляции на трагедии в п. Лесной. Вбросы на зарубежных информационных площадках фиксируются и будут продолжаться! Цель таких вбросов не меняется - напугать людей, внести дезорганизацию и хаос. Это выгодно только противнику. Достоверная информация размещается только на официальных источниках!" - сказано в сообщении.