В День государственного флага России Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Гуманитарный груз от Самарской области, содержащий 20 квадрокоптеров, направили бойцам на передовую специальной военной операции (СВО). Губернатор региона Вячеслав Федорищев посетил военнослужащих и вручил им государственные награды в День флага России, сообщает пресс-служба правительства.

В День государственного флага России Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа (ЦВО). Он передал для участников СВО на передовой гуманитарную помощь от Самарской области - 20 квадрокоптеров. Федорищев заверил, что будет продолжено снабжение воинских подразделений той техникой, необходимость которой обозначат командиры.

"Губернатор вручил бойцам награды, которые присуждены Указами президента Российской Федерации: ефрейтор и рядовой награждены орденом Мужества, трое рядовых - медалью "За отвагу", один ефрейтор - медалью "За храбрость" II степени. Приказами Министра обороны РФ за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества один член соединения удостоен медали "За укрепление боевого содружества". За отличия, проявленные в ходе проведения СВО, один боец награжден медалью "Участнику специальной военной операции", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее соединение специального назначения ЦВО было награждено орденом Кутузова за успешное выполнение задач в зоне СВО.

"Праздник олицетворяет единство русского народа, все то доброе, сильное, светлое, что было заложено нашими великими предками, что закладывалось в годы Великой Отечественной войны нашими ветеранами, что закладывалось нашим президентом для того, чтобы страна становилась сильнее. В День флага мы вспоминаем наших героев, которые отдали все силы во имя становления великой России. <…> Поздравляю вас, товарищи военнослужащие, вы опора, вы основа безопасности и успешного развития нашей страны", - приводятся слова Федорищева, обращенные к военнослужащим.