СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов предоставил ТАСС текст нового гимна региона, утвержденного на сессии парламента в пятницу.
Куплет 1:
Славься, Крым, отчий дом,
Мир Тавриды любимый!
Пусть Всевышний хранит
Крым наш непобедимый!
Подвиг наших отцов
Растоптать мы не дали,
За Великую Русь
Всем народом стояли!
Припев:
Крым вернулся домой,
Все преграды минуя,
Светлой Крымской весной
В свою гавань родную,
Под покровом святым,
Полный праведной силы,
Героический Крым -
Честь и гордость России!
Куплет 2:
Славься, в мире живи,
Крым наш неповторимый!
Все народы твои
В процветанье едины!
Славим доблестный труд
И твое возрожденье.
Здесь в согласье живут
Все твои поколенья!
Куплет 3:
Славься, Крым, наш оплот,
Крым, священный по праву!
Черноморский форпост -
Щит надежный Державы!
С нами слава страны
И Победное знамя.
Мы России верны,
И любовь ее с нами!"
Глава парламента также опубликовал аудиозапись нового гимна в своем Telegram-канале.
Раннее о предыдущем гимне, написанном композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой Ольгой Голубевой, Константинов отмечал, что он не отражает новые реалии. В ноябре 2024 года было объявлено о проведении конкурса на проект нового гимна, всего для участия в нем было подано 122 заявки. В итоге победил творческий союз экс-сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди и российского поэта Ильи Резника, после чего гимн был доработан рабочей группой крымского парламента.