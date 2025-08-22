Для участия в конкурсе подали 122 заявки, в итоге победил творческий союз экс-сенатора от республики Ольги Ковитиди и поэта Ильи Резника

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов предоставил ТАСС текст нового гимна региона, утвержденного на сессии парламента в пятницу.

Куплет 1:

Славься, Крым, отчий дом,

Мир Тавриды любимый!

Пусть Всевышний хранит

Крым наш непобедимый!

Подвиг наших отцов

Растоптать мы не дали,

За Великую Русь

Всем народом стояли!

Припев:

Крым вернулся домой,

Все преграды минуя,

Светлой Крымской весной

В свою гавань родную,

Под покровом святым,

Полный праведной силы,

Героический Крым -

Честь и гордость России!

Куплет 2:

Славься, в мире живи,

Крым наш неповторимый!

Все народы твои

В процветанье едины!

Славим доблестный труд

И твое возрожденье.

Здесь в согласье живут

Все твои поколенья!

Куплет 3:

Славься, Крым, наш оплот,

Крым, священный по праву!

Черноморский форпост -

Щит надежный Державы!

С нами слава страны

И Победное знамя.

Мы России верны,

И любовь ее с нами!"

Глава парламента также опубликовал аудиозапись нового гимна в своем Telegram-канале.

Раннее о предыдущем гимне, написанном композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой Ольгой Голубевой, Константинов отмечал, что он не отражает новые реалии. В ноябре 2024 года было объявлено о проведении конкурса на проект нового гимна, всего для участия в нем было подано 122 заявки. В итоге победил творческий союз экс-сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди и российского поэта Ильи Резника, после чего гимн был доработан рабочей группой крымского парламента.