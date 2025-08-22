В нем отражено одно из важнейших событий в истории Крымского полуострова - воссоединение с Россией, заявил замглавы Госсовета республики Сергей Цеков

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Республики Крым на сессии утвердили новый гимн региона, передает корреспондент ТАСС.

Гимн был утвержден единогласным решением присутствующих 62 депутатов. Председатель парламента региона Владимир Константинов отметил символичность того, что новый государственный символ принимается 22 августа - в День Государственного флага Российской Федерации.

"Мы благодарим всех <…> за неравнодушие к судьбе Крыма, за неравнодушие к судьбе наших важных символов. Те версии, которые они присылали, - это очень важная часть нашего культурного и ментального кода крымчан. Именно поэтому и произошла Крымская весна, что такие люди неравнодушны к своей судьбе, неравнодушны к России и являются истинными патриотами своего края. Эта работа, безусловно, приобрела народный характер", - сказал он.

Глава конкурсной комиссии, замглавы Госсовета Республики Крым Сергей Цеков в свою очередь отметил, что в новом гимне отражено одно из важнейших событий в истории Крымского полуострова - воссоединение с Россией.

Ранее о предыдущем гимне, написанном композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой Ольгой Голубевой, Константинов отмечал, что он не отражает новые реалии. В ноябре 2024 года было объявлено о проведении конкурса на проект нового гимна, всего для участия в нем было подано 122 заявки, из которых 94 соответствовали условиям конкурса творческий союз экс-сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди и российского поэта Ильи Резника, однако в парламенте пояснили, что это не конечная версия; она будет дорабатываться рабочей группой парламента.