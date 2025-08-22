В Запорожской области развернули российский триколор в Азовском море

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники Мелитопольского исторического парка "Россия - моя история" развернули флаг РФ в Азовском море в честь праздника, сообщили в организации.

"В честь Дня Государственного флага России сотрудники Мелитопольского исторического парка "Россия - моя история" совершили символичную акцию: они развернули триколор на дне Азовского моря - внутреннего моря России. Эта акция подчеркивает неразрывную связь истории, территории и духа нашего народа", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители запорожского и волгоградского филиалов Центра "Воин" развернули 100-метровый триколор в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Торжественная церемония поднятия флага в честь праздника прошла в прифронтовом городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. А в курортном Бердянске состоялся спортивный забег с флагами России.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Он был учрежден указом президента России в 1994 году.