Начальники поездов информируют пассажиров о времени задержки в пути

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Три поезда "Таврия", следующие в Крым, а также один состав, идущий из Крыма, задерживаются в пути следования, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

Ранее, 21 августа, ГСЭ сообщал о задержке 12 поездов "Таврия". Утром 22 августа - о восьми.

"В пути следования задерживаются четыре поезда "Таврия". Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - говорится в сообщении.

По данным на 13:00 мск, поезда Москва - Симферополь №28, 018, 168, покинувшие пункт назначения 21 августа, задерживаются на 1, 2, и 2,5 часа. Поезд №28 Симферополь - Москва, также отправившийся в четверг, опаздывает на час.

"Некоторые ранее указанные [как опаздывающие] поезда введены в график или добрались до места назначения", - пояснили в компании.