Раздача лент проходит на различных городских площадках

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Активисты проекта "Молодежь Москвы" по случаю Дня государственного флага Российской Федерации начали масштабную акцию по раздаче лент в цветах триколора, сообщила ТАСС председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Проведение такой масштабной акции в День Государственного флага РФ имеет огромное значение для укрепления общегородского духа и чувства единения среди жителей столицы. Раздача 10 тыс. лент в цветах триколора - это не просто красивый жест, а важное событие, которое позволяет каждому москвичу стать частью большого патриотического праздника. Особенно важно, что основными проводниками этой традиции является молодежь, что подчеркивает преемственность поколений и живую связь с историей нашей страны", - сказала Драгунова.

Раздача лент проходит на различных городских площадках: в Парке Горького и парке "Зарядье", на ВДНХ, Цветном бульваре, Болотной площади и других местах. Акция открылась в 13:00.

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. На портале мэра столицы отмечается, что Москву украсили триколорами - они собраны в декоративные композиции, развеваются на зданиях в центре города, мостах, улицах и площадях. Кроме того, российские флаги можно увидеть на автобусах и электробусах. Всего в столице установили более 2,2 тыс. флагов и флаговых конструкций, а также разместили 500 плакатов.

Как уточняется на портале, одной из площадок празднования Дня государственного флага станет фестиваль "Сердцем к людям", который пройдет с 17:00 до 20:00 в Фестивальном парке в рамках проекта "Лето в Москве". Здесь можно будет пройти курс оказания первой помощи, увидеть выставку современной и исторической военной экипировки, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей. Во время фестиваля будет работать пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей новых территорий.