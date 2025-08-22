Родственники погибших поддержали инициативу врио губернатора

КУРСК, 22 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил семьям погибших из-за атаки украинских беспилотников на городской пляж в Курске установить на месте трагедии мемориальную табличку с именам жертв атаки, передает корреспондент ТАСС.

В результате удара 8 июля погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок, шесть человек получили ранения.

"Давайте с вами подумаем, может нужно установить камень на этом пляже или табличку с именами и фамилиями", - сказал Хинштейн на встрече с семьями погибших.

Родственники погибших поддержали эту инициативу. Также Хинштейн предложил разместить мемориальные таблички на зданиях школ, где учились погибшие. "Здесь очень важно, чтобы это была не личная трагедия. Нужно, чтобы люди все знали и смотрели, спрашивали себя, а как они поведут себя в такой ситуации", - отметил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что Хинштейн передал родственникам погибших региональные награды. Среди жертв атаки, в частности, были пятилетний мальчик, защищавший свою маму от удара, а также сотрудник Росгвардии, посетитель пляжа и случайный прохожий, которые спасали людей в первые минуты после атаки.